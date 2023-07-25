Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика25 июля 2023 10:24

Матвиенко раскритиковала принуждение третьих стран к санкциям

Матвиенко предложила считать актом агрессии принуждение третьих стран к санкциям
Екатерина КОСОБОКОВА
Матвиенко предложила считать актом агрессии принуждение третьих стран к санкциям

Матвиенко предложила считать актом агрессии принуждение третьих стран к санкциям

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступила с предложением, в котором стоит считать актом агрессии против третьих стран принуждение их присоединяться к санкциям. Такую идею она высказала на пресс-конференции во вторник, 25 июля.

«Расценить как акт агрессии или приравнять к агрессии принуждение третьих стран к присоединению к санкциям вопреки их национальным интересам», - заявила Матвиенко.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что многие страны Африки подверглись беспрецедентному давлению со стороны Соединенных Штатов, Франции и других членов НАТО в преддверии саммита Россия-Африка.

Сайт KP.RU ранее также писал о введении санкций со стороны США в адрес главы Агентства безопасности и информации Сербии Александра Вулина. В Службе внешней разведки (СВР) заявили, что они нарушают нормы международного права. Американские санкции в отношении Вулина являются очередной попыткой Вашингтона «грубо вмешаться в дела независимой страны», а также актом агрессии США в отношении Сербии, отметили в СВР.