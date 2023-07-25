Песков: РФ будет бороться против поставок Киевом зерна в военных целях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва будет бороться с попытками Украины использовать любые каналы для поставок зерна в военных целях и для терактов против России. Такое заявление пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сделал, комментируя публикации о предложении Литвы использовать для экспорта украинского зерна прибалтийские порты.

«Важно, чтобы разные каналы поставок не использовались киевским режимом в военных целях, в целях осуществления террористических нападений на нашу территорию и так далее», — заявил представитель Кремля во вторник, 25 июля, отметив, что Москва продолжит с этим бороться.

При этом Песков отметил, что экспорт Литвы украинское зерно через ее порты является суверенным правом государства. «Здесь вряд ли что-то мы должны оценивать», — добавил он.

Напомним, днем ранее, 24 июля, ФСБ сообщил, что в следовавшем из Турции в Ростов-на-Дону судне для перевозки зерна были обнаружены следы взрывчатки. Отмечалось, что ранее сухогруз находился в украинском порту Килия.