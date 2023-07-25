Матвиенко призвала госслужащих не использовать iPhone в служебных целях Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Государственным служащим не следует использовать iPhone, поскольку это небезопасно, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Точно нельзя использовать в служебных целях, потому что наши «не партнеры», так скажу, весь мир прослушивают, и это уже давно доказано, и это никто не отрицает, что такая возможность есть. С точки зрения безопасности и государственной, и личной это уже представляет определенную угрозу», – заявила она на пресс-конференции.

Полный отказ от iPhone в России будет возможным при выходе собственного производства смартфонов на достаточно конкурентоспособный уровень, отметила спикер Совфеда.

Напомним, запрет на использование сотрудниками техники производства Apple в служебных целях установила государственная корпорация «Ростех». Запрет вводится во всех организациях корпорации.

Сайт KP.RU рассказывал, что теперь российским госслужащим запрещают пользоваться смартфонами Apple на рабочем месте. Все из-за того, что ФСБ выявила аномалии, которые характерны только для пользователей мобильных телефонов Apple. Это было обусловлено работой вредоносного программного обеспечения, неизвестного ранее, объяснили в ведомстве.