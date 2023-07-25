Кремль одобрил перевод петербуржцев на удалёнку в период саммита Россия-Африка, фото: roscongress.org

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рекомендовал перевести жителей северной столицы на дистанционный режим работы, в период проведения саммита Россия-Африка. Это решение поддержали как в организационном комитете форума, так и в Кремле.

«Мы абсолютно с пониманием к этому относимся. Мы знаем, что и это начинание губернатора поддерживает и организационный комитет форума (Россия-Африка)», - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В связи с проведением форума, Петербург станет местом сбора большого количества делегаций стран Африки, глав государств, высокопоставленных чиновников. Это приведёт к серьёзным затруднениям на дорогах, перебоях в работе общественного транспорта. Как отметил Песков, оптимально будет разрешить людям работать дистанционно, чтобы не создавать им лишних трудностей по пути до работы или до дома.

Глава Санкт-Петербурга также заявлял, что в связи с прибытием десятков делегаций разных стран, в городе придётся усилить меры безопасности.

Ранее KP.RU сообщил, что в ходе саммита Россия-Африка будут обсуждаться возможности для прямых поставок российского зерна в нуждающиеся страны, без участия Украины и Запада.