Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июля 2023 10:50

Генконсульство РФ в Анталье призвало россиян не покидать отели из-за пожаров

Обращения граждан России в Генконсульство носят единичный характер, отметили в дипмиссии
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Генконсульство РФ в Анталье призвало россиян не покидать отели из-за пожаров

Генконсульство РФ в Анталье призвало россиян не покидать отели из-за пожаров

Фото: REUTERS

Туристам из России в Анталье не следует покидать территорию отелей в связи с пожарами, заявили в Генеральном консульстве РФ.

«В связи с сохраняющимися в отдельных труднодоступных горных местах очагами возгорания призываем наших граждан быть предельно внимательными, следить за обстановкой, во время стихийных бедствий по возможности не покидать территорию отелей и воздерживаться от индивидуальных прогулок в горной и лесной местности», – сказали ТАСС в дипмиссии.

Как отметили в Генконсульстве, обращения граждан России носят единичный характер. С россиянами поддерживается контакт, их консультируют по актуальным вопросам и ориентируют в текущей ситуации, сообщили в диппредставительстве.

Как писал сайт KP.RU, крупный лесной пожар, начавшийся накануне вечером, бушует в туристическом регионе Антальи Кемере. Уже полностью выгорело около 60 гектаров леса. Впрочем, власти заявляют, что туристам ничего не угрожает.

Напомним, неделю назад в Турцию для тушения лесных пожаров вылетели два российских самолета Бе-200ЧС.