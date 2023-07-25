Генконсульство РФ в Анталье призвало россиян не покидать отели из-за пожаров Фото: REUTERS

Туристам из России в Анталье не следует покидать территорию отелей в связи с пожарами, заявили в Генеральном консульстве РФ.

«В связи с сохраняющимися в отдельных труднодоступных горных местах очагами возгорания призываем наших граждан быть предельно внимательными, следить за обстановкой, во время стихийных бедствий по возможности не покидать территорию отелей и воздерживаться от индивидуальных прогулок в горной и лесной местности», – сказали ТАСС в дипмиссии.

Как отметили в Генконсульстве, обращения граждан России носят единичный характер. С россиянами поддерживается контакт, их консультируют по актуальным вопросам и ориентируют в текущей ситуации, сообщили в диппредставительстве.

Как писал сайт KP.RU, крупный лесной пожар, начавшийся накануне вечером, бушует в туристическом регионе Антальи Кемере. Уже полностью выгорело около 60 гектаров леса. Впрочем, власти заявляют, что туристам ничего не угрожает.

Напомним, неделю назад в Турцию для тушения лесных пожаров вылетели два российских самолета Бе-200ЧС.