Еврокомиссия готова рассмотреть вывоз зерна Украины через Прибалтику Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия готова рассмотреть предложение о вывозе украинского зерна через морские порты Прибалтики. Такое заявление во вторник, 25 июля, сделал представитель Еврокомиссии Адальберт Янц.

«Все возможности для экспорта через маршруты солидарности важны, Еврокомиссиия работает по всем направлениям, балтийские маршруты, несомненно, являются важными», - сказал представитель Еврокомиссии.

Тем временем представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия заявила, что Европейский союз обсуждает с украинскими властями укрепление путей вывоза зерна, которые станут альтернативной Черному морю.

«Наша цель - вывозить зерно, а также искать альтернативные Черному морю пути», - отметила она.

Как писал сайт KP.RU, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя идею по экспорту украинского зерна через Прибалтику, заявил, что Москва будет бороться с попытками Украины использовать любые каналы для поставок зерна в военных целях и для терактов против России.