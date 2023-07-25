Пашинян: «Армения не может решать судьбу народа Нагорного Карабаха» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не вправе решать судьбу народа Нагорного Карабаха, и призвал жителей спорной территории стать участниками переговорного процесса. Об этом он сказал во время пресс-конференции.

«Армения не может решать судьбу народа Нагорного Карабаха. Стороной переговоров должны быть представители Нагорного Карабаха», — говорит Пашинян.

Он добавил, что вопросы безопасности и прав Нагорного Карабаха должны решаться за столом переговоров, между Баку и Степанакертом, при участии международных наблюдателей. Пашинян также заверил, что не пытался обсуждать с Азербайджаном возможность использовать для перевозки грузов в Карабах дороги через Агдам, вместо Лачинского коридора.

Ранее KP.RU сообщил, что 25 июля 2023 года глава МИД России Сергей Лавров встретится с коллегами из Азербайджана и Армении, чтобы обсудить принятие мирного договора.