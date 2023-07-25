Песков переадресовал в Минобороны вопрос о повышении призывного возраста в РФ Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Вопросы о повышении призывного возраста в России до 30 лет следует задавать Министерству обороны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Если есть вопросы, то нужно ориентироваться, прежде всего, на профильные ведомства. Здесь исходной точкой является аргументированная, экспертная точка зрения Министерства обороны. Именно на нее мы и ориентируемся», – сказал он в ходе брифинга.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что ничего не может сказать о том, почему законопроект теперь подразумевает повышении только верхней планки призывного возраста, тогда как изначально планировалось увеличить и нижний предел – с 18 до 21 года.

Напомним, призывной возраст срочной службы в России расширят до 30 лет с 1 января 2024 года. Соответствующую поправку к законопроекту о повышении призывного возраста одобрил Комитет Государственной думы по обороне.

Как следует из рекомендаций комитета, поэтапного повышения призывного возраста поправки не предусматривают. Таким образом, верхний предел призывного возраста будет повышен сразу с 27 до 30 лет, а нижний останется на уровне 18 лет.