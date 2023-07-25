Россиянка рассказала, что обстановка в отелях Кемера спокойная Фото: Иван МАКЕЕВ

Не только Греция, но и Турция борется с лесными пожарами. Ночью в Кемере огонь вплотную подобрался к отелям. Всего лесные пожары охватили три турецкие провинции Анталью, Манису и Кахраманмараш

Авиация пытается потушить огонь в окрестностях Кемера, где традиционно много туристов. Россиянка Алла Лебедева, находящаяся на месте происшествия, рассказала о ситуации в регионе.

Она отдыхает в отеле Bona Dea, правее в горах горит лес.

- С трех часов ночи, и его тушат до настоящего времени. Много авиации, десятки единиц техники, включая вертолеты и самолеты. Ветер создает проблемы, - делится женщина с Lenta.ru.

Огонь почти вплотную подошел к отелям. Но туристы уверяют, что чувствуют никакого специфического запаха, так как ветер дует в сторону гор.

Эвакуацию проводить пока не собираются. Но не исключено, что жителей поселков, которые расположены ближе к горам, уже вывезли.

- Пока ситуация кажется спокойной, паники нет и никто не обращает внимания на происходящее. Посмотрим, что будет вечером, когда ветер поменяет направление, - говорит россиянка.

Морской водой с помощью вертолетов пламя тушат возле курортного поселка Гейнюк. Обстановка на данный момент контролируемая, спасатели пытаются гасить очаги возгорания. Однако из-за сухой погоды, жары, которая достигает +35…+37 градусов и сильного ветра быстро это сделать не получается, передает телеканал "360".

Генеральное консульство РФ в турецкой Анталье во вторник, 25 июля, призвало туристов из России не покидать отели и воздерживаться от прогулок в горной и лесной местности из-за разыгравшихся в стране лесных пожаров, сообщает газета "Известия".

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с RT дал рекомендации российским туристам, как действовать в связи с лесными пожарами в Турции. Он порекомендовал туристам следить за ситуацией и быть в постоянном контакте со своими туристическими компаниями и агентствами.