Инстасамка похвасталась подарком от мужа Moneyken за 30 млн рублей Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Певица Инстасамка (Дарья Зотеева) вот уже около четырех лет счастлива в отношениях с рэпером Олегом Moneyken (Олегом Еропкиным). На днях она похвасталась перед своими подписчиками новым подарком от любимого мужа.

«Олег только что подарил мне машину за 30 миллионов рублей», — призналась Инстасамка в своем Telegram-канале.

Правда, пост о дорогом подарке певица не стала сопровождать фотографией. Инстасамка также предпочла скрыть марку машины и какие-либо другие подробности о ней.

Недавно певица Инстасамка рассказала о своей личной жизни, сообщив, что уже сыграла свадьбу с Олегом Moneyken. Церемония бракосочетания была в узком кругу, без какого-либо освещения в СМИ.

В то же время пара собирается еще раз сыграть свадьбу в августе-сентябре этого года в Москве, сделав из этого хайповое событие. По словам Инстасамки, церемония станет хорошим поводом для привлечения внимания аудитории и заработка.