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НовостиЗвезды25 июля 2023 11:29

Инстасамка похвасталась подарком от мужа Moneyken за 30 млн рублей

Певица Инстасамка рассказала, что муж Moneyken подарил ей машину за 30 млн рублей
Екатерина КОСОБОКОВА
Инстасамка похвасталась подарком от мужа Moneyken за 30 млн рублей

Инстасамка похвасталась подарком от мужа Moneyken за 30 млн рублей

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Певица Инстасамка (Дарья Зотеева) вот уже около четырех лет счастлива в отношениях с рэпером Олегом Moneyken (Олегом Еропкиным). На днях она похвасталась перед своими подписчиками новым подарком от любимого мужа.

«Олег только что подарил мне машину за 30 миллионов рублей», — призналась Инстасамка в своем Telegram-канале.

Правда, пост о дорогом подарке певица не стала сопровождать фотографией. Инстасамка также предпочла скрыть марку машины и какие-либо другие подробности о ней.

Недавно певица Инстасамка рассказала о своей личной жизни, сообщив, что уже сыграла свадьбу с Олегом Moneyken. Церемония бракосочетания была в узком кругу, без какого-либо освещения в СМИ.

В то же время пара собирается еще раз сыграть свадьбу в августе-сентябре этого года в Москве, сделав из этого хайповое событие. По словам Инстасамки, церемония станет хорошим поводом для привлечения внимания аудитории и заработка.