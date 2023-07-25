Российские банки получили рекордную прибыль в первом полугодии 2023 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские банки в первом полугодии 2023 года получили рекордную чистую прибыль общим объемом 1,7 триллиона рублей, сообщает Банк России.

Как следует из материалов на сайте регулятора, за шесть месяцев этого года банки РФ заработали больше, чем за весь 2020 год – тогда общая прибыль кредитных организаций составила 1,6 триллиона рублей.

Уточняется, что в июне чистая прибыль банков была на уровне 314 миллиардов рублей, 153 миллиарда из которых составили доходы от валютной переоценки из-за ослабления рубля. Кроме того, прибыль банкам обеспечили доходы от ценных бумаг (около 30 миллиардов рублей) и дивиденды от дочерних компаний (33 миллиарда рублей). Как сообщил ЦБ, количество прибыльных банков в России в июне увеличилось до 245, тогда как в мае их было 237.

Напомним, в пятницу. 21 июля, Центробанк неожиданно резко поднял ключевую ставку до 8,5%. Сайт KP.RU разбирался, что теперь будет с курсом рубля, кредитами и вкладами.