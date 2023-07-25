Певица Ольга Орлова рассказала, какой хочет стать свекровью в будущем, фото: соцсети

Певица Ольга Орлова, бывшая солистка «Блестящих», устроила небольшую дискуссию в своих социальных сетях, во время которой рассказала, какой она хочет быть свекровью для будущей супруги сына Артёма. Прежде всего разговор вертелся вокруг любви к животным и терпимости к людям, у которых много собак.

Одна из поклонниц Орловой написала, что у её свекрови есть собака, и она не хочет возить к ней ребёнка, так как брезгует, и боится что животное лаем испугает малыша. Это натолкнуло певицу на то, чтобы начать дискуссию о семье, и артистка выложила соответствующий пост.

«Нашли с кем посоветоваться. Я буду свекровью с пятью животными. Надеюсь, что моя невестка будет любить животных и уважать моё призвание», - написала Орлова.

Напомним, Ольга Орлова позиционирует себя как зоозащитница, и очень любит животных. Поклонники и злопыхатели часто упрекают женщину в том, что она подвергает риску себя и свою семью, однако певица всегда парирует эти нападки и продолжает своё дело.

Ранее KP.RU сообщил, что певица Манижа впервые стала матерью. Новорождённую дочку назвали Оливией.