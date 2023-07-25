Госдума одобрила штрафы до 30 тысяч рублей за неявку по повестке в военкомат Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты Государственной думы РФ во вторник, 25 июля, приняли во втором и окончательном третьем чтении поправку, согласно которой штраф за неявку гражданина по повестке в военкомат без уважительной причины вырастет до 30 тысяч рублей.

Сейчас за неявку в военкомат предусмотрено административное наказание в размере от 500 до 3 тысяч рублей. Таким образом, сумма штрафа увеличена до 50 тысяч рублей.

Изменения вносятся в статью 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету).

Ранее депутаты Государственной думы на заседании комитета по госстроительству и законодательству одобрили поправку об увеличении штрафа за неявку гражданина в военкомат без уважительной причины до 50 тысяч рублей.

Однако позже стало известно, что максимальный размер штрафа было решено снизить с 50 до 30 тысяч рублей. Соответствующие изменения были обнародованы в тексте законопроекта ко второму чтению и размещены в парламентской базе данных.