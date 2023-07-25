Парламент КНР снял Цинь Гана с должности главы МИД и назначил на его место Ван И Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Парламент КНР принял решение о снятии Цинь Гана с должности главы Министерства иностранных дел Китая. На смену ему назначили Ван И, который ранее возглавлял Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК.

— В результате голосования было принято решение отстранить Цинь Гана от должности министра иностранных дел КНР, назначить Ван И министром иностранных дел, — говорится в опубликованном документе.

О «пропаже» из поля зрения главы МИД Китая Цинь Гана начали говорить еще с 11 июля 2023 года, после того, как он не смог принять участие во встрече глав МИД стран АСЕАН по состоянию здоровья.

Напомним, что визит главы Министерства иностранных дел Британии Джеймса Клеверли в Китай не состоялся по причине «пропажи» коллеги из Китая Цинь Гана, который уже около месяца не появлялся на публике.