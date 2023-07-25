Опечатанный корпус Киево-Печерской лавры вскрыли после аварии на теплотрассе Фото: REUTERS

Сотрудники государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» из-за аварии на теплотрассе вскрыли опечатанный 69-й корпус монастыря, где расположены мастерские и магазин церковной мебели. Об этом заявили в Союзе православных журналистов Украины (СПЖ).

«В Киево-Печерской лавре вскрыли 69-й корпус из-за аварии на теплотрассе. Об этом сообщили монахи обители. Вскрытие произвели технические работники заповедника „Киево-Печерская лавра“», - сказано в заявлении, которое было опубликовано на сайте союза во вторник, 25 июля.

Отмечается, что после технических работ здание вновь будет опечатано. Как заявляет СПЖ, администрация музея не предупреждала монахов о ремонте.

Напомним, в апреле этого года наместник Киево-Печерской лавры был отправлен под домашний арест, но 14 июля 2023 года киевский районный суд изменил меру пресечения на содержание под стражей до 14 августа текущего года, с возможностью внесения залога в 33 млн гривен. Как писал сайт KP.RU, сам священник считает все обвинения политическим преследованием.