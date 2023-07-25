Госдума приняла поправку о призывном возрасте с 18 до 30 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты Государственной думы в ходе пленарного заседания 25 июля 2023 года приняли во втором и третьем чтениях поправку, согласно которой призыву на срочную военную службу будут подлежать граждане от 18 до 30 лет, а изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.

Проект был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы РФ по обороне Андреем Картаполовым в марте. Новые нормы не подразумевают какого-либо поэтапного повышения верней границы призывного возраста.

Кроме того, законопроект устанавливает возможность для проходящих срочную службу по призыву граждан заключать контракты о прохождении на один год военной службы, а находящиеся в запасе россияне наделяются правом заключать контракты о военной службе на один год или меньший срок.

Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выразила уверенность, что российские сенаторы поддержат закон о призывном возрасте в период с 18 до 30 лет, если его примут в таком формате в Госдуме РФ.