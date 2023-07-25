Госдума одобрила перевод до 30 млн рублей без комиссии между своими счетами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдума РФ в ходе пленарного заседания во вторник, 25 июля, во втором чтении приняла проект закона, который дает возможность делать без комиссий переводы между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей в месяц.

Тем не менее закон предлагает ввести запрет банк, ограничивая размер или число операций по таким переводам. Отмечается, что подобная норма устанавливается для пресечения возможности создания кредитными организациями заградительных условий свободного перемещения физическими лицами денежных средств между банками.

Инициаторами проекта закона стали глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев.

Как заявил Аксаков, комиссии будут взиматься при кассовом обслуживании, поскольку кредитные организации несут реальные затраты в обслуживании при осуществлении клиентом переводов подобным образом. По его словам, такая норма стимулирует переход в онлайн-переводы.

Третье чтение должно состояться в среду, 26 июля.