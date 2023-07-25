Песков назвал чушью данные разведок о мятеже ЧВК «Вагнер» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что данные разведок Украины и служб безопасности неких стран Европы о якобы бездействии России во время мятежа ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, являются чушью.

Пресс-секретарь российского лидера в интервью газете Washington Post подчеркнул, что подобное распространяют люди, у которых «ноль информации».

Таким образом Песков прокомментировал материал издания о том, что службы безопасности якобы за несколько дней предупредили президента России Владимира Путина о возможном мятеже. Газета со ссылкой на анонимные источники также написала, что после этого в РФ были приняты меры по укреплению безопасности.

Сайт KP.RU ранее рассказывал о том, почему события, которые произошли в России 24 июня 2023 года, не ослабили, а только укрепили страну.

Ранее официальный представитель Кремля сообщил, что Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко во время визита последнего в Санкт-Петербург обсудили, в том числе, тему ЧВК «Вагнер».