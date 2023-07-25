Илон Маск анонсировал добавление в свою соцсеть финансовых инструментов Фото: REUTERS

На данный момент социальная сеть Twitter проводит ребрендинг, в результате которого она превратится в финансовый хаб. Об этом рассказал владелец платформы Илон Маск в беседе с порталом MarketWatch.

Он также подчеркнул, что уже в ближайшее время социальная сеть получит масштабное обновление, после которого функционал будет значительно расширен. Пользователи получат возможность комплексного обмена информацией и управления финансами.

Миллиардер заявил, что именно поэтому старое название «Twitter» уже не имеет особого смысла, поскольку оно отсылает к тому времени, когда пользователи могли обмениваться только сообщениями не более 140 символов, которое было похоже на чириканье птичек.

Теперь же пользователи социальной сети могу публиковать любой контент, включая многочасовые видеоролики и уже скоро появится возможность публикации статей и книг.

Ранее Илон Маск заявил, что теперь твиты станут «иксами». Он отметил, что это не просто переименование, а шаг для ускорения создания «приложения для всего».