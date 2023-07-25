Госдума увеличила штраф за непредставление списков на учет в военкомат Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Депутаты Государственной думы РФ в ходе пленарного заседания во вторник, 25 июля, во втором, а также в третьем, финальном чтении приняли поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые увеличивают штрафы за непредставление в военкомат списков россиян, а также за неявку по повестке без уважительной причины.

Согласно новым правилам, наказание за непредоставление гражданином списков россиян, которые подлежат постановке на воинский учет будет ужесточено. Штраф для должностных лиц составит до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам за такое правонарушение придется заплатить до 400 тысяч рублей.

Кроме того, как писал сайт KP.RU, данная поправка увеличивает и штрафы за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины. Теперь нарушитель должен будет заплатить от 10 до 30 тысяч рублей. На данный момент наказание - от 500 рублей до 3 тысяч рублей.