Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Sia TV Rain и TVR Studios B.V Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность SIA TV Rain и TVR Studios, созданных бывшим главредом телеканала "Дождь" Натальей Синдеевой*.

“По результатам проведения проверки Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранных организаций SIA TV Rain (Латвия) и TVR Studios B.V. (Нидерланды)”, — сообщили в официальном телеграм-канале Генпрокуратуры РФ.

Также в сообщении напомнили, что телеканал “Дождь” регулярно нарушал требования законов о СМИ и распространял недостоверную информацию. В свою очередь новые телеканалы Синдеевой* продолжили распространять различные материалы экстремистских и террористических организаций, а также иностранных агентов.

Генпрокуратура добавила, что данные компании систематически дискредитировали органы государственной власти РФ и распространяли фейки о спецоперации на Украине. При этом, по данным следствия, финансировал данные телеканалы нидерландский фонд Stichting 2 Oktober, также признанный иностранным агентом.

* Наталья Синдеева признана иностранным агентом