ГД приняла закон о запрете выезда призывников из РФ со дня направления повестки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты Государственной думы РФ на заседании во вторник, 25 июля, приняли в третьем окончательном чтении закон, согласно которому призывникам временно запрещается выезд из страны с момента направления повестки из военкомата.

«Запрет на выезд из Российской Федерации в качестве временной меры, направленной на обеспечение явки гражданина, подлежащего призыву на военную службу, применяется... со дня направления гражданину повестки военного комиссариата», - сказано в документе.

Уточняется, что такая мера распространяется на тех, кому, в том числе, повестка направлена по месту работы или учебы.

Временный запрет будет касаться и тех, кому повестка вручена лично в руки. Документ также запрещает призывникам покидать страну со дня, когда повестка размещена в реестре врученных повесток.

Сайт KP.RU ранее анонсировал, что парламентарии рассмотрят соответствующий законопроект. В настоящее время гражданам РФ, подлежащим призыву и получившим повестку, запрещается выезд из страны с того дня, когда такая повестка считается врученной по закону.

Ранее депутаты Государственной думы РФ также приняли во втором и окончательном третьем чтении поправку, согласно которой штраф за неявку гражданина по повестке в военкомат без уважительной причины вырастет до 30 тысяч рублей.