Два человека пострадали в результате взрыва у шиитской мечети в Дамаске Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В результате взрыва заминированного мотоцикла террористами возле шиитской мечети Сейида-Зейнаб на юге Дамаска, пострадали два человека. Об этом сообщили на телеканале Al Ikhbaria со слов представителя сирийской полиции.

В правоохранительных органах также добавили, что взрывчатку в действие привели при помощи дистанционного устройства, а пострадавшие сирийцы были незамедлительно доставлены в медучреждения для оказания помощи.

О степени травм госпитализированных на данный момент не сообщается.

Отмечается, что мечеть, возле которой и произошел теракт, считается одной из самых почитаемых исламских святынь в Сирии. В ней находится гробница внучки пророка Мухаммеда и дочери имама Али. Ежегодно именно сюда приходят сотни тысяч паломников из разных стран.

Ранее KP.RU рассказывал, что в Оренбурге задержали 20-летнего мужчину, который планировал взорвать мечеть и расстрелять прихожан. Стало известно, что он является сторонником украинской ультраправой организации, а также призывал к экстремистской деятельности россиян.