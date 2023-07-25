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НовостиПроисшествия25 июля 2023 12:54

Чиновника задержали в Ленобласти после гибели человека из-за обрушения моста

Следственный комитет будет просить суд об аресте
Сергей КУДРИН
Чиновника задержали в Ленобласти после гибели человека из-за обрушения моста

Чиновника задержали в Ленобласти после гибели человека из-за обрушения моста

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ленинградской области задержан первый заместитель главы администрации Лужского района. Правоохранители подозревают, что он может быть ответственен за обрушение пешеходного моста, в результате чего погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета региона.

«В настоящее время должностное лицо задержано в порядке ст. 91 УПК РФ, он допрошен в качестве подозреваемого. Следствием перед судом возбуждено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде ареста», — заявили в ведомстве.

Также сейчас проводятся допросы всех должностных лиц и руководителей администрации Лужского района и организации-подрядчика, выполнявшей работы по строительству и обслуживанию моста.

Ранее KP.RU сообщил, что в Луге обрушился пешеходный мост. Один человек погиб. Переправа переломилась пополам именно в момент, когда по ней шли люди.