Чиновника задержали в Ленобласти после гибели человека из-за обрушения моста Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ленинградской области задержан первый заместитель главы администрации Лужского района. Правоохранители подозревают, что он может быть ответственен за обрушение пешеходного моста, в результате чего погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета региона.

«В настоящее время должностное лицо задержано в порядке ст. 91 УПК РФ, он допрошен в качестве подозреваемого. Следствием перед судом возбуждено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде ареста», — заявили в ведомстве.

Также сейчас проводятся допросы всех должностных лиц и руководителей администрации Лужского района и организации-подрядчика, выполнявшей работы по строительству и обслуживанию моста.

Ранее KP.RU сообщил, что в Луге обрушился пешеходный мост. Один человек погиб. Переправа переломилась пополам именно в момент, когда по ней шли люди.