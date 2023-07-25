Bild: бундесвер в секретном докладе раскритиковал тактику командования ВСУ Фото: REUTERS

Издание Bild со ссылкой на секретный доклад бундесвера, попавший в распоряжение редакции, сообщило, что Вооруженные силы Германии крайне недовольны действиями командования ВСУ в ходе текущего наступления.

“Некоторые воинские подразделения дробятся настолько мелко, что хотя каждое из них и делает что-то, они оказываются не в состоянии работать слаженно”, — отмечается в публикации.

В секретном докладе указано, что таким образом украинские войска не могут добиться огневого превосходства, что необходимо вне зависимости от численности подразделений и количества предоставленной техники.

Отдельное внимание в докладе уделяется так называемой украинской боевой доктрине, которая предполагает подчинение обученных в странах НАТО бойцов ВСУ командирам, не прошедшим должную подготовку. Таким образом, командование ВСУ перечеркивает все усилия Североатлантического альянса в вопросе подготовки боеспособных подразделений, резюмируют авторы доклада.

Напомним, профессор лондонского Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади также отмечал, что главной причиной неудач ВСУ в наступлении является не недостаточная помощь со стороны НАТО, а общее неумение украинского командования подготавливать и проводить большие общевойсковые операции.