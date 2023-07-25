Правительство продлило сроки восстановления Крымского моста до 31 декабря 2023 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Федеральный кабинет министров продлил сроки восстановления Крымского моста. Соответствующее распоряжение правительства России опубликовано на портале правовой информации.

Ранее в документе был указан срок – 1 июля 2023 года. Кабмин продлил дату восстановления до 31 декабря 2023 года.

В октябре 2022 года единственным исполнителем работ на Крымском мосту был выбран «Нижнеангарсктрансстрой».

Ночью на 17 июля киевский режим устроил теракт на Крымском мосту. В результате удара надводных беспилотников ВСУ частично пострадало дорожное полотно и погибла семейная пара из Белгородской области, а ехавшая с ними 14-летняя дочь чудом выжила.

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин позже рассказал, что автомобильное движение по Крымскому мосту планируется полностью запустить к 1 ноября. По его словам, сумма, которая необходима для его восстановления, оценивается в 1-1,3 млрд рублей.