Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июля 2023 13:05

Правительство продлило сроки восстановления Крымского моста до 31 декабря 2023

Работы выполняет «Нижнеангарсктрансстрой»
Екатерина КОСОБОКОВА
Правительство продлило сроки восстановления Крымского моста до 31 декабря 2023

Правительство продлило сроки восстановления Крымского моста до 31 декабря 2023

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Федеральный кабинет министров продлил сроки восстановления Крымского моста. Соответствующее распоряжение правительства России опубликовано на портале правовой информации.

Ранее в документе был указан срок – 1 июля 2023 года. Кабмин продлил дату восстановления до 31 декабря 2023 года.

В октябре 2022 года единственным исполнителем работ на Крымском мосту был выбран «Нижнеангарсктрансстрой».

Ночью на 17 июля киевский режим устроил теракт на Крымском мосту. В результате удара надводных беспилотников ВСУ частично пострадало дорожное полотно и погибла семейная пара из Белгородской области, а ехавшая с ними 14-летняя дочь чудом выжила.

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин позже рассказал, что автомобильное движение по Крымскому мосту планируется полностью запустить к 1 ноября. По его словам, сумма, которая необходима для его восстановления, оценивается в 1-1,3 млрд рублей.