Экспедиционное судно "Михаил Сомов" село на мель у Земли Франца-Иосифа

Экспедиционное судно "Михаил Сомов" село на мель у Земли Франца-Иосифаэ. Фото: Ирина Скалина/ ТАСС

В Баренцевом море в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа село на мель научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов». Об этом во вторник, 25 июля, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Архангельской области, уточнив, что никакой угрозы затопления нет.

«Поступило сообщение о том, что в Баренцевом море между островами Комсомольские и Землей Вильчека село на мель экспедиционное судно "Михаил Сомов". Угрозы затопления нет, разлива топлива нет», - приводит ТАСС сообщение, сделанное в пресс-службе.

Как сообщается, судно, на борту которого находится 91 человек, должно было доставить около 800 тонн грузов на 21 полярную станцию на островах и акватории Белого, а также Баренцева и Карского морей, отмечается, что часть грузов уже была завезена.

Отмечается также, что на борту находится сразу несколько экспедиций. Так, в творческой экспедиции участвуют писатели, а также художники и журналисты, которые организуют торжественный спуск венков в местах гибели советского транспорта в годы Великой Отечественной войны.