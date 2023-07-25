Юрист Иванов: никакие гарантированные списания долгов не решат проблем с кредитом Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Егор Иванов, юрист, основатель компании «Мое Право», рассказал, какие проблемы ждут неплательщика кредита. Обычно, если по каким-то причинам человек не вносит платежи, то последствия он рисует для себя самые разные. Кто-то думает, что банк не заметит, но это неверно. Система очень быстро отреагирует и начнутся звонки и от сотрудников. В итоге к основному долгу добавятся еще и штрафы. Их размер ограничен законом, однако задолженность точно вырастет.

-Информация о просрочке направляется в Бюро кредитных историй, то есть повторно оформить кредит станет проблематично, — рассказывает эксперт "Газете.Ru".

Банк может потребовать вернуть всю сумму досрочно, а еще забрать залоговое имущество.

Еще один рычаг давления – это передача долга коллекторам. Работа последних постепенно начинает контролироваться государством. За угрозы и вред здоровью они могут стать фигурантами уголовного дела. Но часто на законы взыскатели не реагируют.

- Звонят гораздо чаще положенного, тревожат родственников и коллег, оказывают серьезное психологическое давление на должников и доводят до нервных срывов, - рассказывают юрист.

Часто коллекторы убеждают человека в безысходности его положения, преувеличивают опасность и последствия сложившейся ситуации.

- В соответствии с законом, принятым нами сегодня, за такие действия коллекторам будет грозить штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на этот же срок, - сказал телеканалу "360" депутат Сергей Колунов.

Еще одно популярное заблуждение у должника, что банк не пойдет в суд, мол дело это хлопотное. Но на практике дела обстоят иначе – такой способ для банка беспроигрышный.

- Подготовить в суд иск о взыскании кредитного долга – простая техническая операция, а его подача происходит через интернет. А долги до 500 тысяч взыскиваются по судебному приказу, который выдается мировым судьей даже без вызова истца и ответчика, - говорит эксперт.

Также банки часто пользуются исполнительной надписью нотариуса: она является исполнительным документом и позволяет подключить ФССП, минуя судебную тяжбу. Тогда неплательщику грозит списание денег со всех счетов. Удержание 50% зарплаты, арест имущества, запрет на выезд из страны.

Но если доходов и имущества у человека нет, то долг может висеть годами.

- Даже если пристав закроет дело, спустя полгода банк может инициировать его повторно. Поэтому кредиторы чаще всего выбирают именно судебный путь, — отметил юрист.

А вот к помощи посредников, которые обещают «гарантировано избавить от долга» прибегать не стоит. Законный способ избавления от долгов только один – банкротство.

По состоянию на 1 июня этого года объем кредитов и займов россиян достиг 30,8 трлн рублей, следует из статистики Центробанка. В предыдущем месяце эта цифра составляла 30,22 трлн рублей. Всего за год этот показатель вырос на 16%, пишет газета "Известия".

А тем вренем, в России предложили ввести больше ограничений к должникам.

Гражданам, имеющим долг свыше 10 тыс. рублей по алиментам, по возмещению имущественного и морального вреда и так далее, а также имеющим долг свыше 30 тыс. рублей по иным требованиям может быть временно ограничен выезд за пределы России, пишет RT.