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НовостиЗвезды25 июля 2023 13:38

Концерт Ани Лорак в Турции отменили по решению украинского сообщества

По мнению посла Украины в Анталье, ее выступление могло повлечь некие "репутационные последствия"
Сергей ЧИКОВ
Концерт Ани Лорак отменили в Турции по решению украинского сообщества

Концерт Ани Лорак отменили в Турции по решению украинского сообщества

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Турции отменили очередной концерт российской артистки – на этот раз из-за решения украинского сообщества и совета директоров гостиничного холдинга запретили выступить певице Ани Лорак. Об этом сообщил консул Украины в Анталье Александр Воронин у себя в соцсетях.

Также Воронин добавил, что данное решение было принято из-за отношения артистки к спецоперации России на Украине. По мнению посла, выступление Лорак могло повлечь за собой некие “репутационные последствия с учетом социального резонанса украинской общины”.

Напомним, недавно возмущенные активисты заставили организаторов отменить концерт Григория Лепса в Киргизии из-за того, что артист активно поддерживает специальную военную операцию.

Также недавно были отменены несколько концертов Ольги Бузовой, которая тоже поддерживает спецоперацию на Украине, за что регулярно подвергается критике, а ее концерты срывают активисты.