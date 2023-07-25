«Постараюсь не переживать»: Анастасия Костенко прокомментировала слухи о разводе с Дмитрием Тарасовым Фото: из соцсетей

Не так давно на одном из интернет-шоу Дмитрий Тарасов в шутку рассказал, что вскоре разведется со своей супругой Анастасией Костенко и женится на другой девушке. После этого, некоторые пользователи настолько близко к сердцу восприняли эту информацию, что завалили жену футболиста вопросами о разводе.

— Постараюсь на переживать на несуществующую тему, — иронично ответила она на очередной комментарий по поводу развода.

Несмотря на то, что Анастасия подчеркивает идиллию в отношениях с супругом, она заявила, что никогда не простит ему измену, если это произойдет. По ее словам, в случае измены она сразу же уйдет от мужа, но в целом эта тема ее не тревожит, поскольку до отношений с Дмитрием Тарасовым она уже сталкивалась с подобным. Именно это и научило ее «прощать и отпускать».

Ранее KP.RU рассказывал, что после открытия Дмитрием Тарасовым совместно со своим другом T-Killah медиафутбольной команды «Родина Медиа», его супруга ждала дорогой подарок от мужа, поскольку она считает, что если он тратит большие деньги на клуб, то не стоит забывать и о собственной семье.