Пашинян допустил подписание мирного договора с Азербайджаном до конца года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава правительства Армении Никол Пашинян допустил подписание мирного соглашения с Азербайджаном до конца 2023 года при условии, что будет налажен диалог между Баку и Степанакертом.

“Если начнется диалог Баку - Степанакерт... Станет ли это возможностью для подписания мирного договора до конца года? Думаю, да”, — сказал премьер-министр на пресс-конференции.

Также Пашинян призвал жителей спорной территории Нагорного Карабаха стать участниками переговорного процесса и заявил, что Армения не может решать судьбу этого народа.

При этом, по словам премьер-министра, переговоры обязательно должны проходить при участии международных наблюдателей.

Пашинян и ранее заявлял, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, но только при условии, что будет обеспечена безопасность армянского населения в этом регионе.