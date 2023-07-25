Захарова: «нынешний эстонский режим разделяет нацистскую идеологию», фото: МИД России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ситуацию, в которой оказались жители эстонского города Нарва. Местная полиция запретила им праздновать 26 июля - день освобождения от нацистов. Соответствующий пост Захарова опубликовала в своих соцсетях.

Причиной запрета, согласно официальному заявлению эстонской полиции, стало то, что во время празднования будет использоваться «запрещённая символика», а также потому, что это «памятный день для российской истории». Однако Захарова считает, что причина в другом.

«Не поэтому. А потому что нынешний эстонский режим разделяет нацистскую идеологию. И 26 июля для него — это печальный день, когда близкий им по духу нацизм был выбит с территории Эстонии», - написала Захарова.

Ранее KP.RU сообщил, что Эстония разработала схему, согласно которой сможет передать незаконно замороженные средства Российской Федерации в пользование Киеву.