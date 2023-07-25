В Копенгагене прошла очередная акция с сожжением Корана у посольства Египта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В столице Дании Копенгагене прошла очередная акция с сожжением Корана. На этот раз группа участников радикального движения «Датские патриоты» сожгла священную для мусульман книгу возле посольства Египта. Об этом рассказали в издании Reuters.

Это уже третья подобная акция в Копенгагене менее, чем за неделю. До этого акция с сожжением Корана прошла возле посольства Ирака, а радикалы также топтали флаг страны ногами. В той акции также принимали участие около пяти экстремистов.

При этом стоит отметить, что именно у посольства Ирака эту акцию проводили еще раз спустя два дня. Ее проведением также занимались те же люди из экстремистской группировки «Датские патриоты». Ранее же Коран сожгли в Стокгольме, а некоторые из протестующих пинали священную книгу ногами.

Ответом на эти провокации стал захват здания посольства Швеции в Багдаде. Толпы недовольных людей выражали свое недовольство с флагами и плакатами в руках.