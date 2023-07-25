МВФ на 1,5 процента улучшил прогноз роста ВВП России в 2023 году Фото: Shutterstock

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по темпам роста экономики России. В последнем докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики указано, что ВВП еврозоны до конца 2023 года может увеличиться на 0,8 процента, а ВВП России может вырасти до 1,5 процента.

Специалисты считают, что данный прогноз отражает динамику в розничной торговле, строительстве и промышленном производстве, “которая указывает на сильные результаты в первом полугодии”.

Тем временем для Германии из-за проблем в области промышленности, а также из-за общего экономического спада, ожидают понижение роста на 0,2 процента, из-за чего к концу 2023 года ВВП страны сократится на 0,3 процента.

Напомним, в начале 2023 года МВФ дал неожиданно оптимистичный прогноз по росту экономики России. Финансовый институт отметил, что, несмотря на серьезное санкционное давление, российская экономика все же может вырасти к концу этого года.

Эксперты подчеркивают, что Москва смогла сохранить уровень экспорта, а также активно развивает торговлю со странами, не поддержавшими антироссийские санкции. При этом, отмечают специалисты ВМФ, центр мировой экономики все больше смещается на Восток.