Что случилось за день: главные события 25 июля

РФ ввела запрет на ввоз продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран Фото: Мария КАЮРОВА

Правительство России ввело запрет на ввоз в страну готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран. Уточняется, что речь идет об импорте данного вида продукции из стран Евросоюза, США, а также Норвегии. Такая мера освободит отдельные ниши рынка, которые заполнят российские производители, так как их мощности позволяют в полном объеме обеспечить потребности РФ в продукции из рыбы и морепродуктов.

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