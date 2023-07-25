Путин допустил, что ВВП России отыграет падение и вырастет на 2% в 2023 году

Путин допустил, что ВВП России отыграет падение и вырастет на 2 процента в 2023 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства по экономическим вопросам выразил надежду, что ВВП России к концу 2023 года вырастет на 2% и отыграет падение прошлого года.

Также он отметил, что, несмотря на серьезное санкционное давление Запада, ВВП России еще во втором квартале 2022 года начал расти.

“<...> статистика показывает, что удалось не только гарантировать стабильность реального сектора, сферы финансов, услуг, но и добиться заметного продвижения по важнейшим направлениям развития”, — подчеркнул российский лидер.

Напомним, международный валютный фонд (МВФ) также недавно улучшил прогноз по темпам роста экономики России. Финансовый институт считает, что российский ВВП к концу 2023 года вырасти на 1,5 процента, в то время как средний рост экономики в еврозоне составит 0,8 процента.