Захарова отреагировала на заседание Совбеза ООН по итогам зерновой сделки Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала планы Запада провести заседание Совета безопасности ООН, посвящённое выходу РФ из зерновой сделки. Захарова выразила надежду, что Запад объяснит, как практически всё зерно из Украины не дошло до нуждающихся стран. Об этом она написала в своих соцсетях.

«Мы с нетерпением ждём их рассказа о том, как за год они сумели чуть не лопнуть от обжорства, прикарманив 97% поставок продукции, и заодно от жадности разорить фермеров Польши и Болгарии», - заявила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что Запад наверняка найдёт нужные слова, чтобы откреститься и от того, что не допустил российское продовольствие и удобрения в Африку, и не наказал виновных в подрыве аммиакопровода, что заблокировало поставки удобрений в принципе.

Ранее KP.RU сообщил, что Захарова заявила о приверженности Эстонии порядкам и идеям нацизма, ввиду их последних решений по запрету на празднование дня освобождения от оккупации Германии.