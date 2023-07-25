Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика25 июля 2023 15:41

США заявили, что истребитель РФ якобы повредил американский беспилотник в Сирии

Несмотря на повреждение винта, беспилотник благополучно вернулся на базу
Сергей ЧИКОВ
В США заявили, что российский истребитель якобы повредил американский БПЛА в Сирии

В США заявили, что российский истребитель якобы повредил американский БПЛА в Сирии

Фото: EAST NEWS

В Центральном командовании ВС США заявили, что истребитель ВКС России 23 июля якобы повредил американский беспилотник, выпустив тепловые ловушки после сближения на опасное расстояние.

“23 июля 2023 года в 12:23 по времени восточного побережья США пролетел в опасной близости от американского дрона MQ-9, который выполнял миссию по противодействию ИГ*”, — сообщил генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.

По словам американских военных, экипаж российского истребителя выпустил тепловые ловушки, находясь всего в нескольких метрах над беспилотником, и одна из них серьезно повредила его воздушный винт. Несмотря на это, американский дрон благополучно вернулся на базу.

* ИГ - запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство"