США заявили, что истребитель РФ якобы повредил американский беспилотник в Сирии

В США заявили, что российский истребитель якобы повредил американский БПЛА в Сирии Фото: EAST NEWS

В Центральном командовании ВС США заявили, что истребитель ВКС России 23 июля якобы повредил американский беспилотник, выпустив тепловые ловушки после сближения на опасное расстояние.

“23 июля 2023 года в 12:23 по времени восточного побережья США пролетел в опасной близости от американского дрона MQ-9, который выполнял миссию по противодействию ИГ*”, — сообщил генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.

По словам американских военных, экипаж российского истребителя выпустил тепловые ловушки, находясь всего в нескольких метрах над беспилотником, и одна из них серьезно повредила его воздушный винт. Несмотря на это, американский дрон благополучно вернулся на базу.

* ИГ - запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство"