Владимир Путин посетит Китай в октябре

Ушаков: Путин намерен в октябре посетить КНР для участия в форуме "Один пояс — один путь" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин получил приглашение посетить Китай и намерен это сделать в октябре во время форума “Один пояс – один путь”.

“Известно, что мы получили приглашение, и что мы намерены поехать в Китай, когда будет проведен форум Один пояс - один путь”, — сказал помощник президента журналистам.

Напомним, ранее стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин пригласил Владимира Путина посетить Китай для участия в третьем форуме "Один пояс - один путь".

Си Цзиньпин отмечал, что данная инициатива направлена на развитие и достижение всеобщего выигрыша, а за семь лет существования не только получила широкое международное признание, но и доказала свою жизнеспособность.

Даже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС создать альтернативу инициативе “Один пояс - один путь” и признала, что для Евросоюза крайне важно развивать партнерские отношения с Глобальным Югом.