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НовостиПолитика25 июля 2023 16:03

WSJ: западные чиновники опасаются затягивания конфликта на Украине

«Надежды» на мирные переговоры в 2023 году у Запада мало
Сергей КУДРИН
WSJ: западные чиновники опасаются затягивания конфликта на Украине

WSJ: западные чиновники опасаются затягивания конфликта на Украине

Фото: REUTERS

Коллективный Запад начинает сомневаться в том, что мирные переговоры по ситуации на Украине возможно провести в 2023 году. По их мнению, наступление ВСУ продвигается слишком медленно, и это делает невозможной организацию мирного диалога в ближайшее время. Соответствующую статью опубликовало издание The Wall Street Journal.

«Медленный темп украинского наступления <…> ослабляет надежды на то, что переговоры о завершении боевых действий могут быть в этом году, и повышает угрозу затянувшегося конфликта», - цитирует издание источник в Вашингтоне.

США признают, что попытки наступления Украины идут далеко не так, как планировалось, и всё слишком затянулось. При этом американские власти намерены заставить Киев направить в бой резервные силы, и если они потерпят поражение - тогда уже «мы будем определять дальнейший путь», как заявил собеседник издания.

Ранее KP.RU сообщил, что ещё в 2022 году в НАТО заявили чёткую позицию, которой Запад придерживается до сих пор - переговоры там допустят только после того, как Украина «победит на поле боя».