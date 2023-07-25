Ушаков: визит Путина в Турцию есть в планах, но дата поездки еще не определена Фото: REUTERS

Помощник российского президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков во вторник, 25 июля, сообщил о том, что визит главы РФ Владимира Путина в Турцию есть в планах. Однако, по его словам, пока стороны не определили конкретные сроки.

«Что касается контактов с Эрдоганом, то я могу подтвердить, что в планах и у турецкой, и у российской стороны имеется осуществление визита нашего президента в Турцию», - заявил Ушаков.

Однако он уточнил, что конкретные даты еще не обсуждались.

«Был упомянут август, упоминались и другие варианты, но мы конкретно к этой работе еще не приступили», - пояснил чиновник.

В то же время он напомнил, что Путин после победы Эрдогана на президентских выборах пообещал тому, что посетит Турцию с визитом.

Ранее Эрдоган публично заявил о намерении переговорить с президентом России по поводу зерновой сделки, которая прекратила свою работу 18 июля 2023 года по инициативе российской стороны. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин пока не планирует контактов с главой Турции, однако, по его словам, их нельзя исключать.

Также стало известно о том, что российская сторона намерена принять приглашение о посещении президентом России форума «Один пояс – один путь», который пройдет в октябре 2023 года в Китае.