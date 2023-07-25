Россиян предупредили о подорожании импортного вина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управляющий партнер Агентства винного консалтинга Double Magnum Андрей Григорьев заявил, что импортное вино подорожает в России на 20-30%. Рост будет вызван изменение таможенных ставок, они повысятся с 12,5% до 20%.

Рост пошлин по цепочке ведет к удорожанию напитков сначала для импортеров, а в конечном счете и для покупателя.

- В рознице цены на зарубежное вино могут вырасти на 20–30%, — сказал Григорьев NEWS.ru.

Видя ценовой прирост, российские производители пойдут аналогичным путем и начнут поднимать цены на свою продукцию.

Эксперт предположил, что российские вина в будущем тоже прибавят в цене 20-30%.

В то же время он предположил, что через какое-то время цены на российские вина такого же качества также вырастут на 20–30%. - - Российский производитель захочет получить не меньше прибыли, чем импортер, - заключил эксперт.