Исследование: российский бизнес адаптировался к изменениям после ухода иностранных компаний

Российский бизнес адаптировался к изменениям после ухода иностранных компаний Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Согласно исследованию, которое провела руководитель агентства креативного маркетинга «ТЗ» Татьяной Зикунковой, российский бизнес успешно адаптировался к изменениям на рынке, который был связан с уходом иностранных компаний в 2022 году. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Специалист заявила, что геополитические условия затронули многие экономические отрасли, однако все это обернулось новыми возможностями для роста, а также развития бизнеса в стране. Производители востребованных товаров смогли развиваться, а на рынке автомобилей появились новые игроки, среди которых и китайские бренды.

По словам эксперта, иностранные компании, которые ушли с российского рынка, навредили сами себе.

«Такого мнения придерживаются 72,2% опрошенных. 63% россиян посчитали, что качество их жизни никак, в связи с этим не изменилось. Тем не менее, пострадавших от ухода иностранных компаний также оказалось достаточно много - 34,5%», - отмечено в исследование специалиста.

Относительно рекламной индустрии, Зикункова отметила, что объем рекламного рынка в стране остался почти на том же уровне, что и в прошлом году.