Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский не сможет спасти Украину от полного краха Фото: REUTERS

Бывший советник Леонида Кучмы украинский политолог Олег Соскин обвинил президента Украины Владимира Зеленского в некомпетентности и зависимости от Запада. По его словам, политика действующего главы государства привела страну к практически полному разрушению как в военном, так и в экономическом плане.

“Власть развалится, она держится только благодаря внешним элементам. У киевского режима нет народной поддержки. Как только внешние подпорки отпадут, все сразу рухнет”, — сказал эксперт в своем видеоблоге.

Соскин подчеркнул, что процессы распада страны уже невозможно остановить и Зеленский не в силах спасти киевский режим от полного развала. Также он подчеркнул, что Вооруженные силы страны оказались бессильны против российских ударов по военной инфраструктуре Украины.

“Власть абсолютно беспомощна, они не могут никакие вопросы решать”, — резюмировал эксперт.

Ранее Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор также отмечал, что Украина уже находится на грани раскола, а киевский режим может рухнуть еще до окончания конфликта, о чем свидетельствует общее недовольство украинцев политикой Зеленского и массовое дезертирство на поле боя.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон также считает, что киевский режим уже не спасти от поражения, а украинскую армию уже можно считать побежденной, и даже прямое вмешательство войск НАТО в конфликт не способно изменить это.