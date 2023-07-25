Врач Шестобитов посоветовал массаж и компрессы при гудении в коленях Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С гудением в коленях сталкиваются многие. Избавиться от проблемы не просто, но все-таки способ есть. Врач Валерий Шестобитов отметил, что прежде всего нужно определить источник гудения, для этого стоит проконсультироваться с врачом о возможных сосудистых расстройствах и проблемах с кровообращением в ногах.

Спасением станет массаж ног, который можно делать самостоятельно. Он улучшит кровообращение и уменьшит гудение. Делать его стоит ежедневно перед сном, используя масло или лосьон для массажа.

Спасением станут холодные компрессы, ванна с морской солью и ароматическими маслами.

А вот длительного сидения стоит избегать. Если сидячий образ жизни, то нужно добавить спортивные упражнения, в том числе, регулярно поднимать ноги вверх. Это улучшит кровообращение.

Также нужно найти удобную обувь. Это поможет снизить болевые ощущения в ногах.

- Стресс может быть одной из причин усиления гудения в ногах. Попробуйте избавиться от стресса с помощью регулярной практики медитации, йоги или других методов релаксации, — сказал эксперт «Газете.ru».

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