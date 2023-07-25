В Заволжье вынесли приговор подросткам, насмерть забившим случайного прохожего Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следственное управление СК России по Нижегородской области сообщило, что двое подростков и их 20-летний приятель из Заволжья, избившие прохожего в октябре 2022 года, который позже скончался в больнице, выслушали обвинительный приговор суда.

"Одному из подростков суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказание в воспитательной колонии, второму - два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года", — сообщили в телеграм-канале СУ СК по региону.

Старшего из компании убийц суд приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, 26 октября 2022 года трое молодых людей безо всякой причины до смерти забили 39-летнего прохожего в парке имени Гагарина. Двоим нападавшим на момент преступления едва исполнилось 15 лет. Участники драки были оперативно установлены и задержаны сотрудниками правоохранительных органов, позже по данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.