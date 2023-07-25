Пентагон объявил о выделении Украине пакета военной помощи на 400 млн долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты выделяют Украине очередной пакет военной помощи на 400 млн долларов. В него, в том числе войдут боеприпасы для систем вооружений NASAMS и HIMARS. Данную информацию во вторник, 25 июля, опубликовал Пентагон.

В частности, США предоставят Украине снаряды для ЗРК Patriot и NASAMS, а также для и РСЗО HIMARS. В новый пакет вошли и переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, а также артиллерийские боеприпасы различного калибра.

О том, что Вашингтон направит Киеву дополнительный пакет военной помощи на сумму порядка 400 млн долларов, ранее сообщало агентство Associated Press. Издание писало, что Украина получит боеприпасы для систем противовоздушной обороны и дроны наблюдения.

Во вторник, 25 июля, также стало известно, что Евросоюз (ЕС) направил Украине очередной транш в размере 1,5 млрд евро в рамках макрофинансовой помощи. Средства пойдут на поддержку страны и ремонт инфраструктуры в ней.

В свою очередь, бывший президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Киев должен получить от европейских стран около 100 млрд долларов, чтобы объем помощи стал сопоставим с тем, что предоставил Вашингтон.