Экономист Разуваев: Twitter может стать успешным онлайн-банк Фото: REUTERS

Финансовый аналитик Александр Разуваев в беседе с NEWS.ru заявил, что социальная сеть Twitter может стать успешным онлайн-банком с цифровой и криптовалютой, а также доступом к любым активам по всему миру.

«Допускаю, что Twitter станет еще и онлайн-банком, только туда еще попадет криптовалюта … Учитывая, что компания известная и ею пользуются повсеместно, считаю, что у них получится стать успешным финансовым хабом», - заявил специалист.

По его словам, такой «резерв» был подготовлен к запуску цифрового доллара пару лет назад, но об этом забыли из-за наступления коронавирусной инфекции.

Тем временем Разуваев отметил, что такого рода изменения потребуют серьезных финансовых вложений. По его мнению, даже в России создание приложения для торговли акциями на фондовой бирже обойдется примерно в 2 млн долларов.

Напомним, ранее Илон Маск заявил, что ранее Twitter был предназначен для коротких твитов, но сейчас в там можно будет публиковать «почти все, что угодно», а также пообещал, что в скором времени добавить возможность управлять финансами.