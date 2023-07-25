Рогов: Киев бьет кассетными боеприпасами по школам, вузам, колледжам и больницам

Рогов: Киев бьет кассетными боеприпасами по школам, вузам, колледжам, больничным и акушерским пунктам Фото: EAST NEWS

Председатель общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов в эфире Радио “Комсомольская правда” рассказал, что киевский режим использует американские кассетные снаряды для ударов по гражданским объектам в зоне спецоперации.

“Количество ударов кассетными боеприпасами по школам, вузам, колледжам, больничным пунктам, акушерским исчисляются уже даже не десятками. В Акимовке ударили по складу с лекарствами, которые развозятся по всей области. Там пострадали волонтеры, обычные ребята, которые помогают разгружать, смотрели, что надо бабушкам, дедушкам, беременным, сортируют эти лекарства”, — рассказал Рогов.

Также он отметил, что украинские войска используют для обстрелов гражданских объектов в Запорожской области и британские крылатые ракеты Storm Shadow. По его словам, эти ракеты десятками прилетали по Бердянску и Мелитополю, а также по базам отдыха. При этом, отметил Рогов, сразу после ударов Киев оправдывает подобные удары тем, что в данных местах якобы находились российские войска.

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