Авиаинспектор рассказал о самых необычных грузах пассажирских самолетов Фото: Иван ВИСЛОВ

Инспектор службы авиационной безопасности одного из московских аэропортов Аркадий (имя изменено) в беседе с Lenta.ru рассказал о самых необычных грузах, которые ему доводилось проверять.

Аркадий назвал самым смешным грузом, что как он отметил нелогично, мешок угля, который отправляли из Москвы на Урал «в какой-то шахтерский город, где этот уголь и добывают».

«Странные, там и так угля - где ни копни», - отметил инспектор, подчеркнув, что не пропустил такой груз, поскольку он пожароопасен

Кроме того, по его словам, зачастую, на самолетах отправляют животных и не только обычных кошек или собак, но также и экзотических зверей.

«Из того, что я принимал, помню двух альпак, они смешные. Веселые очень цыплята, попугаи - это те, кого мы видим», - рассказал он.

Ране «Известия» представили инструкцию для тех, кто отправляется, в свой первый полет на самолете, отметив, что данное событие требует внимательности и дисциплины. Отмечается, что приезжать в аэропорт следует хотя бы за полчаса до старта регистрации.

Тем временем, как писал RT, около 80% опрошенных российских туристов решили отдыхать этим летом в России.